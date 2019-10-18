В Днепре водитель "Мерседеса" погиб от огнестрельного ранения

У подозреваемого изъяли гладкоствольное охотничье помповое ружье.

Вечером 17 октября, в Днепре на ул. Набережная Заводская обстреляли автомобиль Mercedes, его водитель 1992 года рождения погиб на месте от полученного огнестрельного ранения. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Днепропетровской области.

Фото: dp.npu.gov.ua

На месте преступления было обнаружено семь стреляных гильз и другие вещественные доказательства.

Фото: dp.npu.gov.ua
Фото: dp.npu.gov.ua

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Четверо возможных подозреваемых были доставлены в отделение полиции.

Фото: dp.npu.gov.ua

Позже полиция сообщила, что главным подозреваемым в убийстве является неработающий 30-летный житель Днепра, у которого во время обыска изъяли гладкоствольное охотничье помповое ружье.

Фото: dp.npu.gov.ua

Подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. За совершение умышленного убийства ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 13 октября в Киеве на Дегтяревской улице произошла стрельба на трамвайной остановке. Двое человек совершили пять выстрелов, ранив человека на остановке, после чего скрылись на черной Toyota Camry с поддельными номерами. 33-летний пострадавший кончался в больнице.

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