В Донецкой области задержали мужчину, который продавал гранаты по 500 гривен

Его задержали во время второго этапа закупки гранат.

В Донецкой области правоохранители задержали 46-летнего жителя Селидово, который продавал гранаты по 500 гривен. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Злоумышленника задержали в процессе второго этапа оперативной закупки гранат.

В целом, документирование деятельности мужчины продолжалось около месяца. Доказательная база была собрана во время второго этапа оперативной закупки, при которой полицейские изъяли 2 гранаты с запалом. Незаконные предметы «бизнесмен» оценил в 1000 гривен.

Всего в ходе оперативных действий полицейские изъяли 4 гранаты РГД-5 и деньги, полученные незаконным путем.

Отмечается, что ранее мужчина уже был осужден за наркопреступления и кражу.

Подозреваемому инкриминируют ч. 1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.