Украина экстрадировала из РоSSии кикбоксера, подозреваемого в убийстве

Подозреваемый в убийстве Вадим Оленчик, которого в начале года задержали в Санкт-Петербурге, экстрадирован из РоSSии в Украину. Соломенский районный суд Киева арестовал его на 60 дней без альтернативы залога.

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Оленчик был в розыске с 2017 года. 30 января стало известного, что его обнаружили и задержали в роSSийском Санкт-Петербурге. После этого Генеральная прокуратура Украины направила запрос о выдаче подозреваемого для привлечения к уголовной ответственности. В августе запрос удовлетворили, после чего начался процесс экстрадиции, который завершился на минувшей неделе.

"На сегодняшний день Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №9 о применении меры пресечения в виде содержания под стражей 24-летнему уроженцу Черкасской области, которого подозревают в убийстве мужчины в октябре 2017 года в Киеве ", - сказала Максимец.

Следствие вменяет Оленчику п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений), ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Пресс-секретарь также указала, что потерпевший работал финансовым директором в компании из фармацевтической сферы.