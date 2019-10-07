В больницах и школах Львова начали включать отопление

Руководители предприятий и учреждений могут обратиться к городским властям, и им тоже подадут тепло.

В больницах и школах Львова начали включать отопление
Фото: depositphotos/LCalek

В связи с похолоданием во Львове включили отопление в детских садах, школах и больницах.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил мэр города Андрей Садовый.

"С сегодняшнего дня все сады, школы, больницы и поликлиники Львова получили тепло. Далее решение непосредственно за руководителями... Дети и больные должны быть в тепле", - написал он.

Садовый добавил, что руководители предприятий и учреждений могут обратиться к городским властям, и им тоже подадут тепло. Мэр пообещал держать этот вопрос на личном на контроле.

"Если в вашем заведении холодно - обращайтесь на горячую линию города 1580, или в администрацию городского головы, тел. 0322 97 59 05", - добавил Садовый.

По данным Гидрометцентра, сегодня во Львове максимальная дневная температура составит +10°C, ночью ожидается до -3°C.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алена Бабак сообщила, что общая готовность объектов социальной инфраструктуры и жилого сектора к отопительному сезону 2019/2020 составляет почти 100%.

Киев начал подключать к отоплению системы отопления объектов социальной сферы с 30 сентября.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Ровенской области 12 человек отравились магазинными сладостямиВ Ровенской области 12 человек отравились магазинными сладостями
Начальника сектора по борьбе с наркопреступностью задержали на сбыте наркотиковНачальника сектора по борьбе с наркопреступностью задержали на сбыте наркотиков
В Полтаве пьяный полицейский избил прохожегоВ Полтаве пьяный полицейский избил прохожего
В Калуше неизвестные бросили во двор местного жителя две гранатыВ Калуше неизвестные бросили во двор местного жителя две гранаты
У задержанного врача Института Шалимова нашли миллион долларов наличнымиУ задержанного врача Института Шалимова нашли миллион долларов наличными
Блок рекламы


Похожие новости
В Умань начали прибывать паломники-хасидыВ Умань начали прибывать паломники-хасиды
Полиция открыла уголовное производство из-за пожара на химпредприятии возле ЛьвоваПолиция открыла уголовное производство из-за пожара на химпредприятии возле Львова
В пригороде Львова горело предприятие, где хранится пластик и растворители (Обновлено)В пригороде Львова горело предприятие, где хранится пластик и растворители (Обновлено)
В парке Львова нашли пакет с 11 боевыми гранатамиВ парке Львова нашли пакет с 11 боевыми гранатами
50 человек остаются в больницах после отравления во Львовской и Луганской областях50 человек остаются в больницах после отравления во Львовской и Луганской областях
Полиция Львова задержала мужчину-"бодимодификатора" по подозрению в убийстве тату-мастераПолиция Львова задержала мужчину-"бодимодификатора" по подозрению в убийстве тату-мастера
В центре Львова неизвестные разлили более килограмма ртутиВ центре Львова неизвестные разлили более килограмма ртути
Возле Львова загорелась свалкаВозле Львова загорелась свалка
Из-за мощного ветра в центре Львова сорвало крышу с жилого домаИз-за мощного ветра в центре Львова сорвало крышу с жилого дома
В центре Львова обвалился трехэтажный домВ центре Львова обвалился трехэтажный дом
Последние новости
Подгружаем последние новости