В Киевской области застрелили иностранца, который ранил четырех правоохранителей

Злоумышленник 10 дней назад ранил двух работников КОРДа и еще двоих полицейских во время спецоперации по его задержанию.

Сегодня, 2 октября в селе Хотяновка Киевской области полицейские застрелили злоумышленника, который 10 дней назад в Оболонском районе Киева стрелял в спецназовцев и ранил двух работников КОРДа. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Задержанный оказался гражданином Грузии, который осужден на территории другого государства до 22-х лет лишения свободы за создание банды, похищения людей и хранение огнестрельного оружия.

Фото: npu.gov.ua

В ходе спецоперации правоохранители прибыли к строительному вагончику, где мог перебывать злоумышленник и предложили ему задаться. Однако вместо этого мужчина начал стрелять в правоохранителей из двух пистолетов.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области.

Напомним, в марте этого года в Винницкой области пассажир автомобиля с литовской регистрацией стрелял в полицейских, после того как те обнаружили у водителя патроны. Водителю и его пассажиру удалось сбежать.

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