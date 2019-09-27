Киев готов к отопительному сезону на 97%

В городе проводится замена старых теплосетей на новые.

Киев готов к отопительному сезону на 97%
Фото: depositphotos/LCalek

Столица готова к отопительному сезону на 97%. Об этом во время брифинга рассказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает "Укринформ".

"На сегодня Киев готов к пуску тепла. Общая готовность - 97%. В первую очередь будет запускаться бюджетная сфера - готовность 100% по состоянию на вчера", - отметил Пантелеев.

По его словам, киевкие ТЭЦ готовы к запуску и полноценной работе в отопительный сезон. Он также отметил, что также в городе проводится замена старых теплосетей на новые.

"Тепловых сетей почти 3 тысячи километров, тепловые сети строились 50-60 лет назад, они исчерпали свои ресурсы. Основная задача - это выявить наиболее критические участки, по итогам прошлого отопительного сезона, и заменить их на современные трубопроводы", - сказал Пантелеев.

Напомним, 12 сентября в "Нафтогазе" предупредили киевлян о возможной задержке начала отопительного сезона в некоторых микрорайонах столицы из-за долгов производителей. Четырнадцать теплопроизводителей города Киева не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях, установленных государством.

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