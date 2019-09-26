Во Львове строительный кран упал на супермаркет

Госпитализирована женщина, управлявшая краном.

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

В четверг, 26 сентября, около 9:00 утра в Львове строительный кран упал на помещение супермаркета "Арсен" на проспекте Красной Калины.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Как рассказали очевидцы, кран упал со стройки с тыльной стороны супермаркета, где находится рампа для отгрузки грузов.

На место происшествия прибыла "карета" скорой помощи.

По словам главы Сыховской райадминистрации Галины Гладяк, в результате падения крана повреждены хозяйственные помещения и склады "Арсена". Также пострадала женщина-крановщица - ее зажало в кабине.

"Пострадавшая жива. Ее зажало, поэтому вызвали специализированную машину, чтобы зафиксировать кабину крана и освободить женщину. Кран упал на складские помещения, то есть это хозяйственные помещения, где происходит подвоз товара. Поэтому больше никто не пострадал", - сообщил замглавы РГА Владимир Ивасюк.

В настоящее время крановщицу забрала скорая помощь.

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

Отметим, что рядом с супермаркетом строятся несколько многоэтажных домов. Согласно градостроительными условиями и ограничениями, ООО "Авалон статус" будет строить два небоскреба высотой 90 м (27 этажей), и дома высотой 75, 72 и 68 м, к одному из которых будет пристроен детский центр. Также здесь построят торговый центр.

Напомним, в начале 2018 года в пригороде Ивано-Франковска кран упал на кабину грузовика. Тогда погибли два человека.

В ноябре прошлого года на строительстве жилого дома по в Киеве (район станции метро "Славутич") упал автокран. Жертв не было.

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