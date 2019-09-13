Двое полицейских и двое гражданских получили ранения в драке на Волыни

Патруль остановил автомобиль, нарушивший ПДД, и завязалась драка.

Двое полицейских и двое гражданских получили ранения в драке на Волыни
Фото: 24tv.ua

В Волынской области в результате ночной драки у села Карпиловка сегодня ночью госпитализировали двоих полицейских и двоих местных жителей. Об этом сообщило региональное управление полиции.

Инцидент произошел около полуночи. Около села Карпиловка сотрудники группы реагирования патрульной полиции Киверцовского отдела полиции за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль Fiat Scudo. Водитель автомобиля, 46-летний житель села Карпиловка, отказался выполнять законные требования полицейских и предоставить документы на автомобиль.

Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

На помощь водителю-правонарушителю приехали еще пять человек, которые начали драку с полицейскими. Во время драки правонарушители сорвали с полицейского боди-камеру.

Полицейский применил табельное огнестрельное оружие.

В результате инцидента двое полицейских с телесными повреждениями госпитализированы в больницу, в эту же больницу доставлены с огнестрельными ранениями водитель автомобиля и 24-летний местный житель.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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