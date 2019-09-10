В черкасской школе госпитализированы 20 детей из-за распыления слезоточивого газа

Фото: ГСЧС

В столовой Черкасской общеобразовательной школы № 29 в обеденное время один из учеников распылил газ из баллончика. 20 детей госпитализированы в областную детскую больницу, учебный процесс приостановлен. Об этом сообщил директор школы Александр Деркач, пишет "Укринформ".

"Сегодня во время большой перемены кто-то из учеников распылил газ из баллончика в школьной столовой. Сложных случаев отравления нет, но пришлось обращаться за помощью к медикам и эвакуировать детей. В школу прибыло семь бригад "скорой помощи", 20 детей госпитализированы в областную детскую больницу. Учебный процесс приостановили до следующего дня. Причастных к инциденту устанавливают. В школе работают следователи", - рассказал Деркач.

Фото: ГСЧС

Инцидент произошел примерно около 12.30, когда в школе было больше всего детей. Сообщается, что баллончик в школу мог принести шестиклассник, который ранее не был склонен к правонарушениям.

По словам директора, в помещении школы на всех этажах проведен анализ воздуха. Присутствие газа зафиксировали только на первом этаже школы, в столовой и фойе.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС