Полиция открыла уголовное производство из-за пожара на химпредприятии возле Львова

Дело квалифицировали по статье о нарушении правил пожарной безопасности.

Полиция открыла уголовное производство из-за пожара на химпредприятии возле Львова
Фото: https://lv.npu.gov.ua

Полиция открыла уголовное производство из-за пожара на химическом предприятии в селе Чишки возле Львова. Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

"По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы ", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание - до трех лет ограничения свободы.

Напомним, 30 августа около 14 часов в селе Чишки возле Львова возник масштабный пожар на предприятии "Ника-Друк", которое занимается торговлей упаковочными материалами, растворителями, специализированными красками. Огонь охватил 10 тысяч кв. м. Пожар ликвидировали в 18:17.

Огнем уничтожено грузовик и три легковых автомобиля. В результате пожара пострадали два сотрудника предприятия. В полиции уточнили, что один из них 39-летний сотрудник предприятия. Врачи диагностировали у мужчины ожоги головы, туловища и верхних конечностей.

Причина возгорания пока не установлена.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Два человека погибли из-за взрыва гранаты в пригороде Ивано-Франковска
В Днепре дети облили бензином и подожгли 8-летнего мальчикаВ Днепре дети облили бензином и подожгли 8-летнего мальчика
Житель Киевской области "заминировал" вокзал, потому что его не пустили к кассе без очередиЖитель Киевской области "заминировал" вокзал, потому что его не пустили к кассе без очереди
В Дрогобыче в результате взрыва обрушился жилой дом, есть погибший и пострадавшиеВ Дрогобыче в результате взрыва обрушился жилой дом, есть погибший и пострадавшие
В Дрогобыче обрушился жилой дом, есть погибшие и пострадавшие (обновлено)В Дрогобыче обрушился жилой дом, есть погибшие и пострадавшие (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
В пригороде Львова горело предприятие, где хранится пластик и растворители (Обновлено)В пригороде Львова горело предприятие, где хранится пластик и растворители (Обновлено)
В Дрогобыче задержали двух коммунальщиков из-за обвала домаВ Дрогобыче задержали двух коммунальщиков из-за обвала дома
Из-за конфликта с предпринимателем мужчина поджег его грузовик и бросил гранату в кафе-магазин под РовноИз-за конфликта с предпринимателем мужчина поджег его грузовик и бросил гранату в кафе-магазин под Ровно
Два человека погибли из-за взрыва гранаты в пригороде Ивано-Франковска
Тещу Притулы и Хомутынника посадили под домашний арест из-за ДТП с 9-летним ребенкомТещу Притулы и Хомутынника посадили под домашний арест из-за ДТП с 9-летним ребенком
В Кропивницком неизвестные застрелили адвоката возле СИЗОВ Кропивницком неизвестные застрелили адвоката возле СИЗО
Киберполиция задержала создателя детской порностудииКиберполиция задержала создателя детской порностудии
В Луганской области около 80 тыс. жителей остались без воды из-за долгов "Лисичанскводоканала"В Луганской области около 80 тыс. жителей остались без воды из-за долгов "Лисичанскводоканала"
7-летний непривитый мальчик во Львове попал в реанимацию со столбняком из-за разбитых коленей7-летний непривитый мальчик во Львове попал в реанимацию со столбняком из-за разбитых коленей
Полиция задержала троих граждан Грузии по подозрению в ограблении богатой дачи под БорисполемПолиция задержала троих граждан Грузии по подозрению в ограблении богатой дачи под Борисполем
Последние новости
Подгружаем последние новости