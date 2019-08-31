Полиция открыла уголовное производство из-за пожара на химпредприятии возле Львова

Дело квалифицировали по статье о нарушении правил пожарной безопасности.

Полиция открыла уголовное производство из-за пожара на химическом предприятии в селе Чишки возле Львова. Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

"По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы ", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание - до трех лет ограничения свободы.

Напомним, 30 августа около 14 часов в селе Чишки возле Львова возник масштабный пожар на предприятии "Ника-Друк", которое занимается торговлей упаковочными материалами, растворителями, специализированными красками. Огонь охватил 10 тысяч кв. м. Пожар ликвидировали в 18:17.

Огнем уничтожено грузовик и три легковых автомобиля. В результате пожара пострадали два сотрудника предприятия. В полиции уточнили, что один из них 39-летний сотрудник предприятия. Врачи диагностировали у мужчины ожоги головы, туловища и верхних конечностей.

Причина возгорания пока не установлена.