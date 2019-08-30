Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори

Его должен был защитить коллективный иммунитет, но он ниже необходимых 95%

Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори
Вакцина от кори
Фото: moz.gov.ua

В Украине зафиксирован 40-ый случай смерти от кори с начала вспышки этого заболевания.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

"Пятилетний мальчик, который не был вакцинирован из-за противопоказаний, не смог победить болезнь. В семье умершего сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, но не имел никаких противопоказаний", - говорится в сообщении.

ЦОЗ выразил соболезнования родным и напомнил о критической необходимости формировать коллективный иммунитет на уровне не менее 95%, чтобы защищать тех, кто не может получить прививку через сопутствующие состояния.

С начала вспышки корь унесла жизни 40 человек. Всего в Украине переболели свыше 115 тысяч человек.

Корь - это одно из самых заразных заболеваний, известных в мире, и одна из главных причин детской смертности. Инкубационный период кори (то есть период, когда симптомы еще не проявляются) составляет 6-21 дней. Потом появляются такие симптомы, как высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой оболочки глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения), понос и рвота. На 4-5 день болезни появляется красная сыпь, который начинается с кожи головы и лица, а затем распространяется на все тело. Болезнь с симптомами длится до 4 недель и более.

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