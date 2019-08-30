Netflix выпустит фильм о жизни Билла Гейтса

Компания Netflix выпустит документальный фильм о сооснователе Microsoft Билле Гейтсе из трех частей. Фильм, по словам создателей, предоставит зрителям «беспрецедентный доступ к Гейтсу, ищущему уникальные решения для сложнейших проблем мира», пишут AIN.UA

На днях вышел трейлер фильма под названием Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gate. В съемках фильма принимал участие сам Гейтс и его жена Мелинда.