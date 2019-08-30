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2019-08-30
Netflix выпустит фильм о жизни Билла Гейтса
Компания Netflix выпустит документальный фильм о сооснователе Microsoft Билле Гейтсе из трех частей. Фильм, по словам создателей, предоставит зрителям «беспрецедентный доступ к Гейтсу, ищущему уникальные решения для сложнейших проблем мира», пишут
На днях вышел трейлер фильма под названием Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gate. В съемках фильма принимал участие сам Гейтс и его жена Мелинда.
- Трейлер начинается с серии вопросов в стиле «Ваша любимая еда?» (гамбургер), «Ваше любимое животное?» (собака). Среди них есть и вопрос: «Чего вы боитесь больше всего?», на который сооснователь Microsoft отвечает: «Что мой мозг перестанет работать».
- По словам самого Гейтса, он принимал участие в проекте на протяжении последних нескольких лет, «анализируя свою работу и жизнь».
- Над фильмом работал режиссер «Неудобной правды» Дэвис Гуггенхайм. Netflix покажет фильм по всему миру 20 сентября этого года.
Ольга Карпенко, AIN
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