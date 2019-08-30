Netflix выпустит фильм о жизни Билла Гейтса

Компания Netflix выпустит документальный фильм о сооснователе Microsoft Билле Гейтсе из трех частей. Фильм, по словам создателей, предоставит зрителям «беспрецедентный доступ к Гейтсу, ищущему уникальные решения для сложнейших проблем мира», пишут AIN.UA

На днях вышел трейлер фильма под названием Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gate. В съемках фильма принимал участие сам Гейтс и его жена Мелинда.

  • Трейлер начинается с серии вопросов в стиле «Ваша любимая еда?» (гамбургер), «Ваше любимое животное?» (собака). Среди них есть и вопрос: «Чего вы боитесь больше всего?», на который сооснователь Microsoft отвечает: «Что мой мозг перестанет работать».
  • По словам самого Гейтса, он принимал участие в проекте на протяжении последних нескольких лет, «анализируя свою работу и жизнь».
  • Над фильмом работал режиссер «Неудобной правды» Дэвис Гуггенхайм. Netflix покажет фильм по всему миру 20 сентября этого года.

Ольга Карпенко, AIN

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