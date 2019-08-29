Мать, оставившая двоих детей на 11 дней, получила восемь лет вместо пожизненного

Суд квалифицировал ее действия как "оставление в опасности", а не "убийство".

Мать, оставившая двоих детей на 11 дней, получила восемь лет вместо пожизненного

Женщину, которая закрыла в квартире на 11 дней годовалого сына и двухлетнюю дочь, после чего младший ребенок умер, а девочка попала в больницу, приговорили к восьми годам тюремного заключения. Ранее сообщалось, что ей грозит пожизненный срок.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Под крики "позор" завершилось судебное заседание, где сегодня был объявлен приговор женщине, по вине которой от голода умер ее годовалый сын. Оставление в опасности. Так суд квалифицировал действия подозреваемой, которая на 11 дней оставила без еды в закрытой квартире годовалого сына и двухлетнюю дочь", - написала она.

Максимец подчеркнула, что, несмотря на собранные доказательства и показания свидетелей, суд не нашел оснований считать ее действия умышленным убийством и назначил наказание по ч. 3 ст. 135 УК - в виде восьми лет лишения свободы.

"При этом, как отметил суд в своем решении, значительную часть наказания ей будет засчитано в качестве отбытого (по закону Савченко)", - добавила пресс-секретарь.

Она также сообщила, что прокуроры готовят апелляцию.

Напомним, в декабре 2016 года в Киеве 20-летняя уроженка Николаевской области оставила двух детей одних дома, а сама проводила время с любовником. Вернувшись в квартиру, мать обнаружила своего годовалого сына мертвым, а ее двухлетняя дочь находилась в бессознательном состоянии

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