На Закарпатье произошел крупный пожар в отеле, где отдыхали 77 детей
Никто из детей не пострадал.
В Закарпатской области произошел крупный пожар в отеле, где отдыхали 77 детей. Жертв удалось избежать, сообщает пресс-служба регионального управления ГосЧС.
Пожар в отельно-ресторанном комплексе с. Кострино начался рано утром, около 4:40. Сюда на отдых приехали воспитанники детско-юношеской спортивной школы (77 детей и 6 сопровождающих). Дым заметил один из тренеров, когда вел спортсменов на зарядку.
Тренер сообщил о пожаре сотрудникам отеля и присоединился к ликвидации пожара первичными средствами пожаротушения. На место ЧП выехали две бригади спасателей, огонь удалось локализовать только через два часа на площади около 500 кв.м. Полностью ликвидировать огонь удалось только к 11 часам дня.
Пожар уничтожил кровлю и мансардтный этаж отела, а также мебель, бытовую технику и личные вещи гостей. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.
Причину возгорания установит следствие.
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