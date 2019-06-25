На Закарпатье произошел крупный пожар в отеле, где отдыхали 77 детей

Никто из детей не пострадал.

В Закарпатской области произошел крупный пожар в отеле, где отдыхали 77 детей. Жертв удалось избежать, сообщает пресс-служба регионального управления ГосЧС.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Пожар в отельно-ресторанном комплексе с. Кострино начался рано утром, около 4:40. Сюда на отдых приехали воспитанники детско-юношеской спортивной школы (77 детей и 6 сопровождающих). Дым заметил один из тренеров, когда вел спортсменов на зарядку.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Тренер сообщил о пожаре сотрудникам отеля и присоединился к ликвидации пожара первичными средствами пожаротушения. На место ЧП выехали две бригади спасателей, огонь удалось локализовать только через два часа на площади около 500 кв.м. Полностью ликвидировать огонь удалось только к 11 часам дня.

Пожар уничтожил кровлю и мансардтный этаж отела, а также мебель, бытовую технику и личные вещи гостей. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Причину возгорания установит следствие.

Фото: zk.dsns.gov.ua
Фото: zk.dsns.gov.ua


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