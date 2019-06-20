В Одессе задержали иностранца, стрелявшего по банкам на пляже
У задержанного изъяли пневматический пистолет и патроны.
В Одессе иностранец устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.
У мужчины изъяли пневматический пистолет и патроны к нему.
"Подвергая опасности отдыхающих, 33-летний граждан одной из стран Средней Азии устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам. О происшествии в полицию сообщили свидетели. Сотрудники батальона полиции особого назначения задержали злоумышленника и доставили его в Киевский отдел полиции. У него изъят пневматический пистолет и патроны к нему", - сообщили в полиции.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Иностранцу грозит до 7 лет лишения свободы.
По данным одесского издания "Думская", суд арестовал подозреваемого на 60 дней с возможностью внесения 150 тысяч гривен залога.
Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком двое полицейских, стреляя по предметам во дворе дома, ранили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова. Ребенок умер в больнице 3 июня.
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