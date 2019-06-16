Полиция: вероятная причина взрыва в центре Киева - утечка газа
По словам местных жителей, гаражи, где произошел взрыв, арендовали владельцы кофейных машин.
Столичная полиция назвала вероятную причину взрыва в гараже в центре Киева. Об этом говорится на сайте ведомства.
"Следователи провели осмотр места происшествия и установили, что взрыв произошел предположительно от утечки газа в одном из гаражей. В настоящее время полицейские опрашивают владельца гаража и устанавливают точную причину взрыва ", - говорится в сообщении.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
Как рассказали ТСН местные жители, гаражи, где произошел взрыв, арендовали владельцы кофейных машин, которые хранили в помещениях не только автомобили, но и баллоны с газом.
Тем временем спасатели сообщили, что закончили разбирать завалы на месте взрыва.
Напомним, мощный взрыв произошел в кирпичном гараже во дворе дома на улице Тургеневской. В результате происшествия были полностью разрушены три гаража, повреждена газовая труба, выбито стекло окон лестничной площадки и квартир в соседнем доме. Погибших и травмированных не было.
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16.06.2019 22:04