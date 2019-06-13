Прокуратура Харькова просит суд арестовать мужчину, подозреваемого в избиении оператора Макарюка

26-летнему харьковчанину грозит до 7 лет лишения свободы.

Прокуратура Харькова просит суд арестовать мужчину, подозреваемого в избиении оператора Макарюка
Фото: www.mediaport.ua

Полиция объявила о подозрении мужчине, причастному к жестокому избиению оператора харьковской службы новостей "Вести" Вадима Макарюка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

"Харьковские полицейские установили личность мужчины, причастного к нападению на видеооператора. Им оказался 26-летний харьковчанин. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении полиции.

По данным издания "Статус Кво", подозреваемый - активист "Национального корпуса" Сергей Козлюк.

Прокуратура требует для подозреваемого арест без права внесения залога. Сегодня суд изберет для задержанного меру пресечения.

Напомним, вечером 7 июля на территории ТЦ "Барабашово" произошла драка между предпринимателями, ветеранами АТО и представителями "Нацкорпуса". За медицинской помощью обратились 9 человек, телеоператора Вадима Макарюка госпитализировали в тяжелом состоянии, он до сих пор не пришел в сознание.

Нападение на Макарюка квалифицировано по трем статьям УК: ч.2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч.1. ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст.187 (разбой).


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