Водолазы обнаружили тела еще 4 туристов, погибших при крушении катера в Будапеште

Пропавшими без вести считаются еще четыре человека.

Водолазы обнаружили тела еще 4 туристов, погибших при крушении катера в Будапеште

Водолазы в Будапеште обнаружили тела четверых туристов, погибших при крушении катера на Дунае. Останки подняты на берег, сообщает агентство Reuters.

Спасатели обнаружили часть затонувшего катера, поднять его целиком пока не удается. Водолазы закрепили на катере ремни, чтобы поднять его с помощью плавучего крана. При поднятии лодки спасатели постепенно будут обследовать каждую ее часть. Координаторы поисковой операции предполагают, что четверо пассажиров, пропавших без вести, могут находиться внутри катера.

Напомним, крушение катера "Русалка" произошло на Дунае 30 мая. Катер столкнулся с круизным лайнером и утонул за 29 секунд. На борту находились туристы из Южной Кореи и двое членов экипажа. Тела всех жертв, кроме четырех, уже найдены.

Капитан круизного лайнера, столкнувшегося с катером - 64-летний гражданин Украины, он задержан по обвинению в несоблюдении правил безопасности на воде.

Напомним, ранее полиция нашла тела двух южнокорейских мужчин. Один был найден примерно в 3,2 километра от моста Маргит, где случилось столкновение катеров, останки другого тела - в 5,6 ккм вниз по течению. Таким образом пропавшими без вести остаются 4 человека. В результате крушения выжили только семь туристов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжениеВ Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжение
Суд приговорил полицейского на три года тюрьмы за нападение на 12-летнюю девочку в КиевеСуд приговорил полицейского на три года тюрьмы за нападение на 12-летнюю девочку в Киеве
На Эвересте активисты за полтора месяца собрали 11 тонн мусораНа Эвересте активисты за полтора месяца собрали 11 тонн мусора
Химикаты, попавшие в реку Рось, были украдены из сельхозпредприятий, - полицияХимикаты, попавшие в реку Рось, были украдены из сельхозпредприятий, - полиция
Полицейские, ранившие 5-летнего мальчика, праздновали выпускной своих детейПолицейские, ранившие 5-летнего мальчика, праздновали выпускной своих детей
Блок рекламы


Похожие новости
В киевской квартире обнаружили арсенал оружия и наркопроизводствоВ киевской квартире обнаружили арсенал оружия и наркопроизводство
Спасатели нашли тела погибших в результате крушения катера в БудапештеСпасатели нашли тела погибших в результате крушения катера в Будапеште
Туроператоры Чернобыля ожидают существенный прирост туристов и готовят новые экскурсионные локацииТуроператоры Чернобыля ожидают существенный прирост туристов и готовят новые экскурсионные локации
Пилоты ВВС Индии обнаружили тела 5 человек в районе, где пропали восемь альпинистовПилоты ВВС Индии обнаружили тела 5 человек в районе, где пропали восемь альпинистов
Пограничники обнаружили двух мигрантов, которые вместо Франции случайно приехали в УкраинуПограничники обнаружили двух мигрантов, которые вместо Франции случайно приехали в Украину
В квартире на Березняках в Киеве обнаружили мертвых супругов и истощенную 2-летнюю девочкуВ квартире на Березняках в Киеве обнаружили мертвых супругов и истощенную 2-летнюю девочку
Полиция задержала руководителя федерации рафтинга, ответственного за перевозку белорусских туристовПолиция задержала руководителя федерации рафтинга, ответственного за перевозку белорусских туристов
В Днепре у Кременчуга обнаружили тело девушки, пропавшей при аварии моторной лодки месяц назадВ Днепре у Кременчуга обнаружили тело девушки, пропавшей при аварии моторной лодки месяц назад
На Закарпатье обнаружили 120 кг героина, подготовленного к перевозке в ЕвропуНа Закарпатье обнаружили 120 кг героина, подготовленного к перевозке в Европу
В одесском порту в контейнере с бананами обнаружили более 250 кг кокаинаВ одесском порту в контейнере с бананами обнаружили более 250 кг кокаина
Последние новости
Подгружаем последние новости