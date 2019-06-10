В полиции объяснили, почему не могут установить "загрязнителей" реки Рось химикатами

Злоумышленники намеренно подожгли автомобиль, потому что "заметали следы".

В полиции объяснили, почему не могут установить "загрязнителей" реки Рось химикатами
Фото: npu.gov.ua

Правоохранители не установили, кто загрязнил реку Рось химикатами, в частности потому, что злоумышленники "заметали следы", и сейчас невозможно идентифицировать упавший в реку автомобиль.

Об этом заявила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Винницкой области Анна Олейник, передает Громадське.

По ее словам, злоумышленники забрали номерные знаки, в том числе и спилили номера на кузове. Полиция предполагает, что злоумышленники заранее приготовили машину, но точно не знает, краденое это авто или нет.

"Это усложняет задачу, но мы не прекращаем работать над ней", - отметила Олийнык.

Она добавила, что полиция предполагает, что злоумышленники намеренно подожгли автомобиль, потому что "заметали следы".

Также Олейник рассказала, что в воду попало 350-400 литров химикатов. По данным экологов, такое количество не будет иметь тяжелых последствий. Ранее о безопасности химикатов заявили в Винницкой ОГА.

Как сообщалось, накануне в Винницкой области в результате ДТП микроавтобуса, перевозившего химикаты, гербициды и стимуляторы роста растений попали в пруд и в реку Рось. Из-за выброса химикатов на территории Погребищенского района погибла вся рыба и обитатели водоемов.

В Белой Церкви и Умани была приостановлена подача воды.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжениеВ Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжение
Суд приговорил полицейского на три года тюрьмы за нападение на 12-летнюю девочку в КиевеСуд приговорил полицейского на три года тюрьмы за нападение на 12-летнюю девочку в Киеве
На Эвересте активисты за полтора месяца собрали 11 тонн мусораНа Эвересте активисты за полтора месяца собрали 11 тонн мусора
Химикаты, попавшие в реку Рось, были украдены из сельхозпредприятий, - полицияХимикаты, попавшие в реку Рось, были украдены из сельхозпредприятий, - полиция
Второй полицейский, подозреваемый в убийстве ребенка, арестован на 60 сутокВторой полицейский, подозреваемый в убийстве ребенка, арестован на 60 суток
Блок рекламы


Похожие новости
Химикаты, попавшие в реку Рось, были украдены из сельхозпредприятий, - полицияХимикаты, попавшие в реку Рось, были украдены из сельхозпредприятий, - полиция
В Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжениеВ Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжение
В Харькове мошенник выманил у пенсионерки $5 тысяч и 5 тысяч евро по схеме "ваш сын в полиции"В Харькове мошенник выманил у пенсионерки $5 тысяч и 5 тысяч евро по схеме "ваш сын в полиции"
В Барышевке застрелили замначальника местного отдела полицииВ Барышевке застрелили замначальника местного отдела полиции
В Сумах задержанный 29-летний мужчина умер в машине патрульной полицииВ Сумах задержанный 29-летний мужчина умер в машине патрульной полиции
В Киеве мужчина в форме полиции застрелил водителя MercedesВ Киеве мужчина в форме полиции застрелил водителя Mercedes
Спасатели не могут спустить тела туристов, погибших на горе Поп Иван, из-за непогодыСпасатели не могут спустить тела туристов, погибших на горе Поп Иван, из-за непогоды
Дети могут ходить в школу с насморком или кашлем, если болезнь уже прошла, - СупрунДети могут ходить в школу с насморком или кашлем, если болезнь уже прошла, - Супрун
В Ровно при вымогательстве $100 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор", - АброськинВ Ровно при вымогательстве $100 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор", - Аброськин
Офицер угрозыска, в которого стреляли в Харькове, расследовал убийство "Сармата", - АброськинОфицер угрозыска, в которого стреляли в Харькове, расследовал убийство "Сармата", - Аброськин
Последние новости
Подгружаем последние новости