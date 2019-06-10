В Бангладеш шесть украинцев арестованы по подозрению в мошенничестве (обновлено)

Посольство Украины в Индии требует от МИД Бангладеш объяснить причину задержания и ареста украинцев в этой стране. Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в своем Твиттере.

"Консул обратился в МИД Бангладеш, завтра проведет встречу в посольстве Бангладеш в Дели и готовит командировку в Бангладеш с целью посещения в учреждении содержания граждан Украины", - написал дипломат.

Кирилич также сообщил, что посольство Украины поддерживает контакт с адвокатом задержанных и родными.

По информации бангладешского издания BDNews24, украинцев задержали еще 31 мая по подозрению в мошенничестве с банкоматами.

Задержанные прервали связь между банкоматами и главными серверами с помощью телефонных звонков и сняли деньги, цитирует издание местную полицию. Правоохранители утверждают, что средства снимали с банкоматов банка Dutch-Bangla Bank. Со счетов банка якобы сняли около 3,5 тыс. долларов.

Издание также пишет, что 3 июня суд арестовал шестерых украинцев на трое суток и приводит их имена: Денис Витомский (20 лет), Назарий Вознюк (19), Владимир Трищинский (37), Сергей Украинец (33), Олег Шевчук (46) и Валентин Соколовский (37).

Обновление. Заместитель главы Администрации президента Украины Кирилл Тимошенко провел встречу с родственниками задержанных украинских граждан, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Отмечается, что 29 мая шесть друзей-спортсменов в возрасте от 18 до 45 лет из г. Бердичев отправились в туристическую поездку в Бангладеш. В последний раз родственники общались с ними по телефону 31 мая. С 1 июня и до сих пор связаться с ними не удавалось.

"Известно, что шесть украинцев вместе с несколькими гражданами Румынии и Болгарии были задержаны полицией Народной Республики Бангладеш. Им инкриминируют ограбление банкомата в составе ОПГ и сопротивление представителям местной полиции во время задержания", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в ближайшее время в Бангладеш вылетает консульская группа во главе с Александром Громовым, первым секретарем по консульским вопросам посольства Украины в Индии, которая на месте должна детально выяснить ситуацию и оказать необходимую помощь, в частности в поиске частного адвоката для граждан Украины.

Напомним, в прошлом году на киевском рынке задержали 24 нелегальных мигранта из Бангладеш.