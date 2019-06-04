Эпидемия кори в Украине не прекращается: 1310 новых случаев болезни

Киев и область лидируют по количеству больных корью.

Эпидемия кори в Украине не прекращается: 1310 новых случаев болезни
Фото: avopix.com

На прошлой неделе в Украине заболели корью 1310 человек - 643 взрослых и 667 детей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, с 24 по 30 мая больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской области (184 больных), Киеве (128), Киевской (128), Хмельницкой (93) и Тернопольской (82) областях.

С начала года корью заболели более 52 тыс. человек, от осложнений кори умерли 17 человек.

Всего с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 100 тыс. человек, 38 из которых умерли.

Минздрав напоминает, что от кори нет специфического лечения, облегчить течение болезни или избежать ее можно только путем вакцинации. С середины мая Минздрав снял возрастные ограничения на бесплатные прививки от кори.


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