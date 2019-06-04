Патрульного полицейского, подозреваемого в убийстве Кирилла Тлявова, арестовали на два месяца

Судья удовлетворила ходатайство прокуратуры.

Фото: Татьяна Безрук Приходько прячет лицо от камер

Судья Голосеевского районного суда Киева Чередниченко удовлетворила ходатайство прокуратуры и взяла под стражу подозреваемого в убийстве ребенка - патрульного полицейского Ивана Приходько. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Прокурор Владислав Воляна подал новое ходатайство об изменении меры пресечения для подозреваемого Приходько. Прокурор также сказал, что был проведен следственный эксперимент, показавший, что выстрелы, которые производились Приходько, могли привести к попаданию. Риски не содержания под стражей: преступление, в котором подозревается Приходько, особо тяжкое, подозреваемый может уклоняться и скрываться от следствия.

Фото: Татьяна Безрук Прокурор Владислав Волян (в центре)

Адвокат обвиняемого Приходько, Андрей Чичиркин, отметил, что неясно, кто именно стрелял в Тлявова, поэтому арест - слишком тяжела мера пресечения для подозреваемого.

Фото: Татьяна Безрук

Адвокат семьи пострадавших Эльвина Лазаренко отметила, что Приходько должен был сознавать характер стрельбы, так как во дворе, где производились выстрелы, не было забора, и он должен был понимать, что такая стрельба может привести к жертвам.