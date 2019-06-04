Патрульного полицейского, подозреваемого в убийстве Кирилла Тлявова, арестовали на два месяца

Судья удовлетворила ходатайство прокуратуры.

Приходько прячет лицо от камер
Фото: Татьяна Безрук
Приходько прячет лицо от камер

Судья Голосеевского районного суда Киева Чередниченко удовлетворила ходатайство прокуратуры и взяла под стражу подозреваемого в убийстве ребенка - патрульного полицейского Ивана Приходько. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Прокурор Владислав Воляна подал новое ходатайство об изменении меры пресечения для подозреваемого Приходько. Прокурор также сказал, что был проведен следственный эксперимент, показавший, что выстрелы, которые производились Приходько, могли привести к попаданию. Риски не содержания под стражей: преступление, в котором подозревается Приходько, особо тяжкое, подозреваемый может уклоняться и скрываться от следствия.

Прокурор Владислав Волян (в центре)
Фото: Татьяна Безрук
Прокурор Владислав Волян (в центре)

Адвокат обвиняемого Приходько, Андрей Чичиркин, отметил, что неясно, кто именно стрелял в Тлявова, поэтому арест - слишком тяжела мера пресечения для подозреваемого.

Фото: Татьяна Безрук

Адвокат семьи пострадавших Эльвина Лазаренко отметила, что Приходько должен был сознавать характер стрельбы, так как во дворе, где производились выстрелы, не было забора, и он должен был понимать, что такая стрельба может привести к жертвам.


Татьяна Безрук, LB.ua


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Родителям, убившим 5-летнюю дочь в Житомирской области, грозит пожизненное заключениеРодителям, убившим 5-летнюю дочь в Житомирской области, грозит пожизненное заключение
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
5-летнего мальчика насмерть завалило пеноблоками в Ровенской области5-летнего мальчика насмерть завалило пеноблоками в Ровенской области
Во Львовской области мужчина выпал с воздушного шара и погибВо Львовской области мужчина выпал с воздушного шара и погиб
В Переяславе-Хмельницком 5-летнему мальчику выстрелили в голову, он в реанимацииВ Переяславе-Хмельницком 5-летнему мальчику выстрелили в голову, он в реанимации
Блок рекламы


Похожие новости
Второй полицейский, подозреваемый в убийстве ребенка, арестован на 60 сутокВторой полицейский, подозреваемый в убийстве ребенка, арестован на 60 суток
Украина выдаст Польше гражданина Грузии, подозреваемого в жестоком убийстве жительницы ЛодзяУкраина выдаст Польше гражданина Грузии, подозреваемого в жестоком убийстве жительницы Лодзя
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в подрыве банкомата в Запорожье
Дело подозреваемых в убийстве Гандзюк передают в суд Днепропетровской областиДело подозреваемых в убийстве Гандзюк передают в суд Днепропетровской области
Во Львове госпитализировали полицейского из-за нападения собакиВо Львове госпитализировали полицейского из-за нападения собаки
Полиция Северной Ирландии задержала 4 человек по делу об убийстве журналисткиПолиция Северной Ирландии задержала 4 человек по делу об убийстве журналистки
В Харькове подстрелили полицейского из травматического оружияВ Харькове подстрелили полицейского из травматического оружия
Полиция показала еще шесть картин, найденных у подозреваемых в убийстве ювелира в КиевеПолиция показала еще шесть картин, найденных у подозреваемых в убийстве ювелира в Киеве
На Майдане Независимости в Киеве неизвестные ранили полицейскогоНа Майдане Независимости в Киеве неизвестные ранили полицейского
Полиция Львова задержала мужчину-"бодимодификатора" по подозрению в убийстве тату-мастераПолиция Львова задержала мужчину-"бодимодификатора" по подозрению в убийстве тату-мастера
Последние новости
Подгружаем последние новости