Рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустила анимационный клип
Сашко Даниленко сделал видео к песне "Якби я була не я" из ее дебютного альбома.
Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустила новый клип к песне из дебютного альбома "Пушка".
Анимацию на песню "Якби я була не я" сделал Сашко Даниленко, который также делал видео для ДахиБрахи и ТНМК.
"Песню "Якби я була не я" я воспринимаю как манифест всех украинских женщин и признание их вклада и важности, которые так часто бывают недооценены. Видеоряд этой работы — это чистая импровизация, где роль женщины показана через абстрактные образы", — комментирует автор анимации.
Напомним, Alyona Alyona в этом году выпустила дебютный альбом под названием "Пушка".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
03.06.2019 18:05