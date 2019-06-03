Украина выдаст Польше гражданина Грузии, подозреваемого в жестоком убийстве жительницы Лодзя
Грузина задержали в киевском хостеле еще в ноябре.
Украина решила выдать Польше гражданина Грузии Мамуку Хецуриани, подозреваемого в жестоком убийстве жительницы Лодзя.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Грузина задержали в киевском хостеле еще 1 ноября 2018 года, но его экстрадиция затянулась, в том числе из-за постановления Шевченковского райсуда об отмене решения о выдаче иностранца.
3 июня Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу и отменил постановление суда первой инстанции.
"В настоящее время принимаются меры по выполнению решения об экстрадиции беглеца в Республику Польша", - говорится на сайте прокуратуры.
Напомним, 28-летняя Паулина Д. исчезла без вести 20 октября в Лодзе. Позже было установлено, что ее изнасиловали и жестоко убили несколькими ударами ножа в шею. Тело погибшей нашли 26 октября на окраине города в спортивной сумке.
Польские правоохранители установили, что подозреваемый в убийстве выехал в Украину, где его и задержали.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
03.06.2019 16:38
03.06.2019 16:51