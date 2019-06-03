Украина выдаст Польше гражданина Грузии, подозреваемого в жестоком убийстве жительницы Лодзя

Грузина задержали в киевском хостеле еще в ноябре.

?Украина выдаст Польше гражданина Грузии, подозреваемого в жестоком убийстве жительницы Лодзя
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Украина решила выдать Польше гражданина Грузии Мамуку Хецуриани, подозреваемого в жестоком убийстве жительницы Лодзя.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Грузина задержали в киевском хостеле еще 1 ноября 2018 года, но его экстрадиция затянулась, в том числе из-за постановления Шевченковского райсуда об отмене решения о выдаче иностранца.

3 июня Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу и отменил постановление суда первой инстанции.

"В настоящее время принимаются меры по выполнению решения об экстрадиции беглеца в Республику Польша", - говорится на сайте прокуратуры.

Напомним, 28-летняя Паулина Д. исчезла без вести 20 октября в Лодзе. Позже было установлено, что ее изнасиловали и жестоко убили несколькими ударами ножа в шею. Тело погибшей нашли 26 октября на окраине города в спортивной сумке.

Польские правоохранители установили, что подозреваемый в убийстве выехал в Украину, где его и задержали.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Родителям, убившим 5-летнюю дочь в Житомирской области, грозит пожизненное заключениеРодителям, убившим 5-летнюю дочь в Житомирской области, грозит пожизненное заключение
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
5-летнего мальчика насмерть завалило пеноблоками в Ровенской области5-летнего мальчика насмерть завалило пеноблоками в Ровенской области
Во Львовской области мужчина выпал с воздушного шара и погибВо Львовской области мужчина выпал с воздушного шара и погиб
В Переяславе-Хмельницком 5-летнему мальчику выстрелили в голову, он в реанимацииВ Переяславе-Хмельницком 5-летнему мальчику выстрелили в голову, он в реанимации
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские правоохранители совместно с Францией и Польшей блокировали канал контрабанды наркотиковУкраинские правоохранители совместно с Францией и Польшей блокировали канал контрабанды наркотиков
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в подрыве банкомата в Запорожье
Дело подозреваемых в убийстве Гандзюк передают в суд Днепропетровской областиДело подозреваемых в убийстве Гандзюк передают в суд Днепропетровской области
Полиция Северной Ирландии задержала 4 человек по делу об убийстве журналисткиПолиция Северной Ирландии задержала 4 человек по делу об убийстве журналистки
В Польше утроили протест из-за изъятой феминистской работы из Национальной галереиВ Польше утроили протест из-за изъятой феминистской работы из Национальной галереи
Полиция Грузии задержала украинку с 10 детьми по подозрению в торговле людьмиПолиция Грузии задержала украинку с 10 детьми по подозрению в торговле людьми
Полиция показала еще шесть картин, найденных у подозреваемых в убийстве ювелира в КиевеПолиция показала еще шесть картин, найденных у подозреваемых в убийстве ювелира в Киеве
Полиция Львова задержала мужчину-"бодимодификатора" по подозрению в убийстве тату-мастераПолиция Львова задержала мужчину-"бодимодификатора" по подозрению в убийстве тату-мастера
Трое подозреваемых в убийстве ювелира в Киеве арестованы без определения альтернативыТрое подозреваемых в убийстве ювелира в Киеве арестованы без определения альтернативы
Во Франции задержали учителя, подозреваемого в изнасиловании 50-ти детейВо Франции задержали учителя, подозреваемого в изнасиловании 50-ти детей
Последние новости
Подгружаем последние новости