Киевские правоохранители нашли оружие в квартире, из которой выпал ребенок

В Киеве на улице Героев Днепра из окна третьего этажа выпал трехлетний ребенок. Травмированную девочку немедленно госпитализировали, она получила закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы тела. Об этом сообщает прес-центр Национальной полиции Киева .

Полицейские выяснили, что в момент несчастного случая мать девочки ходила в школу забирать старшую дочь. Ребенок, оставшись один дома, вышел на балкон и выпал из окна.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Когда правоохранители зашли в квартиру, чтобы осмотреть место, откуда упала девочка, на балконе они обнаружили автомат. В результате полицейские вызвали кинологическую и взрывотехническую службы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Следователи провели осмотр помещения и обнаружили предметы, похожие на автоматы "ППШ", "Uzi", пистолет "Флобер", патроны и штык-нож. Родственница ребенка сообщила, что эти вещи принадлежат мужу сестры, который находился в зоне ООС и вероятно оттуда их привез ", - рассказал начальник Оболонского УП ГУНП Киева Виталий Быков.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Также правоохранители проверили автомобиль мужчины и изъяли оттуда 7 пакетов с порохом, общей массой 3,5 кг, два боеприпаса "ВОГ", арбалет и самодельное устройство для отстрела пуль. Изъятые предметы полицейские направили на экспертное исследование.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В результате были начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что правоохранители направили соответствующие письма в службу по делам детей для дальнейшего сопровождения этой семьи.

Напомним, в рамках расследования взрыва в отделении банка в Старобельске правоохранители обнаружили в Луганской области крупный арсенал оружия и боеприпасов.

Были изъяты 5 реактивных гранатометов, 6 автоматов Калашникова, 57 гранат, три противопихотные мины, 53 запала для гранат, 5 запалов для мин, 36 магазинов к АК, 15 сигнальных ракет и около 11 тыс. патронов разного калибра.