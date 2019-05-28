В Коломые нашли мертвыми известного адвоката и его жену (обновлено)
По предварительной информации, мужчина убил женщину из обреза и застрелился сам.
В городе Коломыя Ивано-Франковской области вечером 27 мая найдены мертвыми известный меценат и адвокат Михаил Петрив и его жена.
У мужчины и женщины обнаружили огнестрельные ранения, а их дом подожгли. Сообщение к пожарным поступило в 19:50, сообщает местное издание dzerkalo.media.
"Их детей во время трагедии дома не было. Сейчас на месте работают криминалисты", - говорится в сообщении.
Обновление. Как сообщили местному изданию "Курс" в правоохранительных органах, по предварительной информации, Петрив выстрелил жене в грудь из обреза охотничьего ружья, которое приобрел и хранил незаконно. После этого он поджег дом и застрелился сам.
Михаилу Петриву было 54 года, его жене Ольге - 56.
Следствие продолжается.
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