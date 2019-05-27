Аноним сообщил о бомбе в киевской синагоге

Утром 27 мая аноним сообщил о бомбе в Центральной синагоге Киева .

Об этом рассказал в фейсбуке главный раввин Украины Моше Асман.

Фото: facebook.com / Головний Рабин України

Сообщение о минировании поступило по электронной почте. "В здании заложена самодельная бомба с часовым механизмом. У вас 24 часа на разминирование. Еще одна бомба заложена в припаркованном неподалеку автомобиле. Ищите", - написал аноним с эстонского почтового ящика, подписанный как Моторола Террорист.

На место были вызваны полицейские и взрывотехники.

Людей из синагоги эвакуировали.

Напомним, что утром 27 мая в Житомире поступило сообщение о минировании нескольких высших учебных заведений.