Аноним сообщил о бомбе в киевской синагоге
Здание пришлось эвакуировать.
Утром 27 мая аноним сообщил о бомбе в Центральной синагоге Киева.
Об этом рассказал в фейсбуке главный раввин Украины Моше Асман.
Сообщение о минировании поступило по электронной почте. "В здании заложена самодельная бомба с часовым механизмом. У вас 24 часа на разминирование. Еще одна бомба заложена в припаркованном неподалеку автомобиле. Ищите", - написал аноним с эстонского почтового ящика, подписанный как Моторола Террорист.
На место были вызваны полицейские и взрывотехники.
Людей из синагоги эвакуировали.
Напомним, что утром 27 мая в Житомире поступило сообщение о минировании нескольких высших учебных заведений.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
27.05.2019 16:47
27.05.2019 16:47