Уровень воды в реках на Закарпатье и Прикарпатье начал спадать
Подъем воды ожидается сегодня в Ровенской и Волынско областях.
Уровень воды на реках Закарпатской и Ивано-Франковской областей постепенно спадает, в настоящее время подтоплений жилых домов нет. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В Ивано-Франковской области вследствие интенсивных осадков в течение 20-23 мая в зону подтопления попал 1721 жилой дом и 6137 домохозяйств в 78 населенных пунктах области.
"В настоящее время подтоплений жилых домов нет. Остаются подтопленными 12 домохозяйств в 3 населенных пунктах области, а именно: Калушский район (г.Калуш, с.Перевозец) и Надворнянский район (с.Пнив). Уровень воды постепенно спадает", – сообщила пресс-служба ведомства.
В Закарпатской области в зону подтопления попали 114 жилых домов, 574 подвальных помещения жилых домов, 610 домохозяйств, 1988 га сельскохозяйственных угодий, 170 га пастбищ. По состоянию на утро понедельника, 27 мая, остаются подтопленными 400 га, уровень воды постепенно спадает.
Согласно прогнозам Гидрометрцента, сегодня и завтра ожидается подъем воды на реках бассейна Припяти с последующим затоплением заводей, сельходугодий и хозяйственных построек в ряде сел Любешевского, Маневицкого, Волынской области и Сарненского района Ровенской области.
Также спасатели предупреждают о подъеме воды на участке Западного Буга Каменка-Бугская-Литовеж.
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