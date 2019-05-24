Полиция задержала мужчину, подозреваемого в подрыве банкомата в Запорожье

Сотрудники Национальной полиции Запорожья задержали подозреваемого в попытке кражи денег из банкомата "Райффайзен Банка Аваль" путем взрыва. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

По данным ведомства, утром 10 марта на входе в отделение банка произошел взрыв, который повредил банкомат в зоне самообслуживания клиентов.

Сотрудники Управления уголовного розыска, Коммунарского и Вознесеновского отделений полиции 21 мая установили и задержали ранее судимого жителя Запорожья.

23 марта ему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.1 ст.15 (покушение на преступление), ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса.

Напомним, с начала этого года в Украине зафиксировано около десяти случаев взрыва банкоматов с целью ограбления. Жертвами грабителей становились объекты в Днепре, Запорожье, Харькове и Одессе.


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