Полиция нашла крупный арсенал оружия в рамках расследования о взрыве в банке Старобельска

Тайник обнаружили в гараже жителя Луганской области.

Полиция нашла крупный арсенал оружия в рамках расследования о взрыве в банке Старобельска
Фото: facebook.com/policeLG/

В рамках расследования взрыва в отделении банка в Старобельске правоохранители обнаружили в Луганской области крупный арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Тайник находился в гараже 58-летнего местного жителя в селе Мостки.

"Из гаража были изъяты 5 реактивных гранатометов, 6 автоматов Калашникова, 57 гранат, три противопихотные мины, 53 запала для гранат, 5 запалов для мин, 36 магазинов к АК, 15 сигнальных ракет и около 11 тыс. патронов разного калибра", - говорится в сообщении.

Схрон обнаружили в рамках оперативно-розыскных и следственных действий уголовного производства по факту взрыва в филиале банка в Старобельске.

На данный момент продолжается досудебное следствие.

Напомним, 16 мая в Старобельске Луганской области мужчина подорвал гранату в банке. В результате взрыва он погиб на месте, один полицейский получил контузию.

Фото: facebook.com/policeLG/

Фото: facebook.com/policeLG/

Фото: facebook.com/policeLG/

Фото: facebook.com/policeLG/

Фото: facebook.com/policeLG/


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