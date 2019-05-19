Полиция нашла крупный арсенал оружия в рамках расследования о взрыве в банке Старобельска
Тайник обнаружили в гараже жителя Луганской области.
В рамках расследования взрыва в отделении банка в Старобельске правоохранители обнаружили в Луганской области крупный арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в Нацполиции области.
Тайник находился в гараже 58-летнего местного жителя в селе Мостки.
"Из гаража были изъяты 5 реактивных гранатометов, 6 автоматов Калашникова, 57 гранат, три противопихотные мины, 53 запала для гранат, 5 запалов для мин, 36 магазинов к АК, 15 сигнальных ракет и около 11 тыс. патронов разного калибра", - говорится в сообщении.
Схрон обнаружили в рамках оперативно-розыскных и следственных действий уголовного производства по факту взрыва в филиале банка в Старобельске.
На данный момент продолжается досудебное следствие.
Напомним, 16 мая в Старобельске Луганской области мужчина подорвал гранату в банке. В результате взрыва он погиб на месте, один полицейский получил контузию.
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