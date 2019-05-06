На HBO состоялась премьера сериала «Чернобыль». Что говорят критики

Сегодня на HBO состоялась премьера драматического телесериала «Чернобыль». Сюжет основан на реальной истории одной из страшнейших техногенных катастроф в мире, которая произошла в Украине 26 апреля 1986 года, пишут AIN.UA.

Кратко о проекте

“Чернобыль” – это совместный проект американского канала HBO и британской компании Sky. Мини-сериал состоит из 5 серий, которые будут выходить на телеканале по понедельникам. Снимали его в Украине и Литве.

Режиссером сериала стал Юхан Рэнк («Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы»), сценаристом – Крейг Мазин («Мальчишник-2»). В актерском составе Джаред Харрис, Стеллан Скарсгаард, Эмили Уотсон и другие.

На HBO состоялась премьера сериала «Чернобыль». Что говорят критики

Фото здесь и далее: HBO

Подбором актеров для проекта занимались лауреаты премии “Эмми” Нина Голд и Роберт Стерн, известные по работе в “Игре престолов”.

Что пишут в рецензиях

Редактор раздела “Культура” BBC Уилл Гомпец назвал сериал “не просто заставляющим задуматься, но лишающем сна” и поставил ему пять звезд. “К концу третьей серии мне уже хотелось чего-то полегче: например, пересмотреть “Ад в поднебесье” или “Лютер””, – пишет он.

Сюжет повествует истории героев, которые пытаются минимизировать последствия катастрофы для человечества, противопоставляя им советских чиновников, которых больше заботит их карьера и политические последствия происшествия.

“Ходят слухи, что правительства стран мира приуменьшили масштаб случившегося в ту ночь в Припяти для защиты собственных планов развития ядерной энергетики. Если это так, то эта лента помогает понять, почему”, – отмечает Гомпец.

На HBO состоялась премьера сериала «Чернобыль». Что говорят критики

Также пять звезд сериалу поставил Бенджи Уилсон из Telegraph. Джуди Берман из Time считает, что сериал несет в себе сильный политический подтекст и “предупредительный сигнал” всему человечеству:

“”Чернобыль” демонстрирует, что бывает, когда общества перестают прислушиваться к науке. На фоне стремительно ухудшающегося мирового климатического кризиса – это критически важный сигнал”.

На HBO состоялась премьера сериала «Чернобыль». Что говорят критики

Мэттью Гилберт из Boston Globe отметил, что “Чернобыль” – это “хорошо рассказанный кошмар”, который тяжело смотреть, периодически не закрывая глаза руками. Он похвалил драматургию, актерскую игру и операторскую работу.

Иного мнения Майк Хэйл из New York Times. На его взгляд, у создателей получилась драматургия “с советским подходом”, попутно демонстрирующая, что “советские подходы не работают”.

На HBO состоялась премьера сериала «Чернобыль». Что говорят критики

“Конечно, советская пропаганда очень похожа на голливудские технологии. В “Чернобыле” сценарист Крейг Мазин и режиссер Юхан Рэнк взяли событие, не похожее ни на одно другое в истории человечества, и превратили его в скрипучий и обычный, может разве только более длинный фильм-катастрофу”, – пишет он.

Редакция AIN.UA на момент публикации материала не нашла в Украине площадку, где можно смотреть сериал легально. Страница сериала на HBO – здесь.


Майя Яровая, AIN


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