В Харькове подстрелили полицейского из травматического оружия
Между правоохранителем и другим мужчиной произошел бытовой конфликт.
При стрельбе на проспекте Победы в Харькове пострадал сотрудник полиции. Мужчина в это время не был на службе. Он госпитализирован с ранениями головы, шеи и поясничного отдела, сообщает UA: Харків.
Инцидент произошел сегодня утром около 8 часов утра. По данным телерадиокомпании, в мужчину стреляли из револьвера резиновыми пулями с близкого расстояния.
Правоохранителям удалось установить личность мужчины, который стрелял. По одной из версии, причиной стрельбы стал бытовой конфликт, который возник из-за автомобиля.
"Пострадавшему 35 лет. В него стреляли несколько раз. Ранения головы, шеи и поясничного отдела. Там подкожные гематомы. Не очень тяжелые ранения мягких тканей", - сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.
Напомним, в пятницу в Киеве задержали троих "квартирников", которые при попытке побега сбили полицейского на автомобиле. Чтобы остановить автомобиль преступников, правоохранители применили огнестрельное оружие.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
06.05.2019 12:50
06.05.2019 16:04