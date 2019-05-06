В Харькове подстрелили полицейского из травматического оружия

Между правоохранителем и другим мужчиной произошел бытовой конфликт.

При стрельбе на проспекте Победы в Харькове пострадал сотрудник полиции. Мужчина в это время не был на службе. Он госпитализирован с ранениями головы, шеи и поясничного отдела, сообщает UA: Харків.

Инцидент произошел сегодня утром около 8 часов утра. По данным телерадиокомпании, в мужчину стреляли из револьвера резиновыми пулями с близкого расстояния.

Правоохранителям удалось установить личность мужчины, который стрелял. По одной из версии, причиной стрельбы стал бытовой конфликт, который возник из-за автомобиля.

"Пострадавшему 35 лет. В него стреляли несколько раз. Ранения головы, шеи и поясничного отдела. Там подкожные гематомы. Не очень тяжелые ранения мягких тканей", - сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

Напомним, в пятницу в Киеве задержали троих "квартирников", которые при попытке побега сбили полицейского на автомобиле. Чтобы остановить автомобиль преступников, правоохранители применили огнестрельное оружие.


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