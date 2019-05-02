В Польше утроили протест из-за изъятой феминистской работы из Национальной галереи

Из Национальной галереи Польши изъяли феминистскую работу Натальи ЛЛ «Потребительское искусство» 1973 года, где изображена женщина едящая банан. Министерство культуры признало ее «неподобающим» произведение искусства. Кроме этого, оно запретило другое произведение искусства, где изображена женщина, идущая на поводке с двумя мужчинами.

В ответ поляки устроили акцию протеста с банановыми селфи, об этом сообщает Dazeddigital.

Фото: dazeddigital.com

30 апреля возле Национальной галереи Польши собралось сотни человек на акцию протеста. Они ели бананы и лепили кожуру в головные уборы. На месте акции был киоск, где предлагали сделать банановый маникюр. Протестующие также публиковали в интернет свои фотографии с бананами под тегом #bananaselfie.

«Это не первый раз, когда политики запрещают польское искусство. Это смешно, потому что фотографии сделаны в 70-х годах, и люди могли видеть их в музее раньше. Это похоже на цензуру времен ПНР(бывшего коммунистического государства Польши), но теперь мы демократическая страна», - сказала одна из протестующих.

Студентка по истории искусств из Польши Анна Закжевская, которая также разместила селфи, сказала: «Это не само искусство. Наше нынешнее правительство использует маленькие шаги, чтобы тихо отфильтровать, подвергнуть цензуре или запретить нашу свободу. Если мы будем терпеть эти вещи, мы проснемся, лишенные нашей демократии».

Искусствоведы отметили, что работа Натальи ЛЛ является не только феминистским заявлением, но и критикой нехватки продовольствия времен польского коммунистического правления, в то время делало банан предметом роскоши.

Польшу возглавляет консервативная партия «Право и справедливость», это привело к росту правых настроений в правительстве. Художественная цензура продолжает оставаться серьезной проблемой в Польше , особенно когда дело касается чего-либо, расширяющего социальные и сексуальные границы.

Наталья ЛЛ (настоящая фамилия Лях-Ляхович) родилась в 1937 году в городе Живец – польская художница второй половины XX века. Представительница польского неоавангарда и концептуального искусства. Работала в области фотографии, экспериментальных видеороликов и инсталляций. С 1975 года Наталья ЛЛ вносила свой вклад в глобальное феминистское движение с помощью работ, которые исследуют достижения женственности и феминизма.