В Одесской области 10-месячный ребенок погиб, засунув в рот электрический провод
Мать в этот момент готовила смесь на кухне.
Полицейские устанавливают обстоятельства гибели 10-месячного ребенка в Николаевском районе Одесской области. Об этом сообщила 28 апреля пресс-служба областной полиции.
Предварительная причина смерти – поражение током.
"Пока 22-летняя мать готовила смесь, ее 10-месячный сын, оставшись без присмотра, взял в рот неисправный электрический провод от телевизора и в результате замыкания погиб на месте", – сказано в сообщении.
Тело ребенка отправили на экспертизу.
Правоохранители предварительно квалифицировали происшествие как несчастный случай.
Напомним, под Харьковом подросток упал с железнодорожного моста, когда пытался сделать фото. Парня госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
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28.04.2019 13:13