Полиция Киева задержала 15-летнего подростка за покушение на мать и бабушку

До этого у парня не было проблем с правоохранительными органами.

Полиция Киева задержала на бульваре Дружбы Народов 15-летнего подростка, который набросился с ножом на мать и бабушку. Об этом сообщает столичное управление полиции.

Инцидент произошел вечером в четверг, 25 апреля. Парень спорил с матерью, в ходе спора подросток схватил нож и начал наносить удары, затем набросился и на бабушку. После нападения вышел из квартиры, но позвонил в полицию и сообщил о пострадавших.

На место происшествия сразу выехали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, наряды патрульных и сотрудники полка полиции особого назначения №2. Подозреваемого задержали в подъезде указанного дома. Подросток пояснил, что между ним и матерью возник конфликт, в ходе которого он схватился за нож.

Пострадавших женщин доставили в больницу со множественными ножевыми ранениями. Их жизни вне опасности. Подростка задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, по факту нападения открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство.

По словам начальника отдела ювенальной превенции Оксаны Поплавской, эта семья благополучная и на учете службы семьи по делам детей не находилась. Сам подросток характеризуется положительно и в поле зрения правоохранителей до этого случая не попадал.

Сейчас с ним работают сотрудники ювенальной превенции, психологи, работники социальных служб и следователи. Устанавливаются все обстоятельства и причины преступления.


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