В Харьковской области установили причину отравления детей в яслях

Правила гигиены нарушили как сотрудники детсада, так и сами дети.

В Харьковской области установили причину отравления детей в яслях
Фото: valentinkstudio.com.ua

Причиной отравления детей в яслях в пгт Слобожанское Харьковской области стало несоблюдение правил личной гигиены - как самими детьми, так и персоналом детсада. Об этом сообщил Харьковский областной лабораторный центр.

По состоянию на сегодняшний день все дети уже выздоровели, медицинское наблюдение за ними завершено. Окончательных диагнозов два: четверо детей пострадали от пищевой токсикоинфекции средней степени тяжести, выделена бактериа Klebsiella pneumoniae (палочка Фридлендера). Еще у шестерых детей бактерию не обнаружили, их диагноз ограничился пищевой токсикоинфекцией.

"Причиной отравления детей в Слобожанском ясли-саду №3 Змиевского района стало несоблюдение правил личной гигиены самими детьми и персоналом, нарушение санитарно-гигиенического режима на пищеблоке и в группах", - сказано в сообщении лабораторного центра.

Напомним, дети отравились в детсаду неделю назад. 12 и 13 апреля 10 детей из одного детсада попали в больницу с симптомами кишечной инфекции, детсад на неделю закрыли на карантин.


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