Три известных альпиниста погибли при сходе лавины в Канаде

Они совершали восхождение на Хоус Пик по маршруту, который был пройден только однажды.

Три известных альпиниста погибли при сходе лавины в Канаде
Хоус Пик
Фото: Gripped.com

Три известных альпиниста Джесс Роскелли, Давид Лама и Хансйорг Ауэр погибли во время восхождения на Хоус Пик (3295 м) в Канаде в Национальном парке Банф. ВВС сообщает, что их тела уже нашли.

Поиски альпинистов начались в минувшую среду, 17 апреля, после того как отец Джесса Роскелли сообщил спасателям, что группа не вышла на связь в условленное время. После начала поисков стало ясно, что шансы найти живыми альпинистов очень невелики.

Все указывало на то, что альпинисты попали в большую лавину, которая, скорее всего, смела их во вторник во время восхождения на Хаус Пик. Как сообщили власти Канады, спасатели видели на пути следования группы следы недавно сошедших лавин.

Проведение поисково-спасательной операции затруднялось тяжелыми погодными условиями.

Трое альпинистов совершали восхождение на Хоус Пик - самую высокую вершину хребта Вапутик (Канадские Скалистые горы) - по маршруту M16. Этот чрезвычайно сложный маршрут был пройден только однажды - в марте 1999 года альпинистами Барри Бланшаром, Скоттом Бакесом и Стивом Хаусом.

Фото: instagram.com/jessroskelley

Погибшие - 36-летний американец Джесс Роскелли и австрийцы - 28-летний Давид Лама и 35-летний Хансйорг Ауэр - входили в число лучших альпинистов мира.

Хансйорг Ауэр получил известность после прохождения свободным лазанием сложного маршрута по южной стене горы Мармолада (Италия). Давид Лама обратил на себя внимание в 2006 году, когда стал самым молодым победителем чемпионата мира по скалолазанию. В конце прошлого года он совершил одиночное восхождение на Лунаг Ри (Непал).

Джесс Роскелли в 2003 году стал самым молодым американцем, совершившим восхождение на Эверест. На тот момент Роскелли было 20 лет. Отец альпиниста - Джон Роскелли - поднимался на Хоус Пик в 1970-х годах, однако по другому маршруту.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Полиция Львова задержала мужчину-"бодимодификатора" по подозрению в убийстве тату-мастераПолиция Львова задержала мужчину-"бодимодификатора" по подозрению в убийстве тату-мастера
В Днепре произошла массовая драка с поножовщиной с участием около 30 человекВ Днепре произошла массовая драка с поножовщиной с участием около 30 человек
В Закарпатской области подрались около сотни ромов, - СМИВ Закарпатской области подрались около сотни ромов, - СМИ
Под Киевом задержали коммунальщиков, требовавших откаты за поставку детского питанияПод Киевом задержали коммунальщиков, требовавших откаты за поставку детского питания
В Харькове ночью уничтожили детскую плакатную выставкуВ Харькове ночью уничтожили детскую плакатную выставку
Блок рекламы


Похожие новости
В Житомирской области пожилые супруги погибли из-за сжигания сухой травыВ Житомирской области пожилые супруги погибли из-за сжигания сухой травы
При взрыве на заводе удобрений в Египте погибли 10 человекПри взрыве на заводе удобрений в Египте погибли 10 человек
В американском штате Алабама из-за торнадо погибли 23 человекаВ американском штате Алабама из-за торнадо погибли 23 человека
В Карпатах погибли двое туристовВ Карпатах погибли двое туристов
В Винницкой области двое детей погибли из-за возгорания обогревателяВ Винницкой области двое детей погибли из-за возгорания обогревателя
В Париже при пожаре в жилом доме погибли восемь человек, 30 пострадалиВ Париже при пожаре в жилом доме погибли восемь человек, 30 пострадали
Из-за взрыва трубопровода в Мексике погибли 20 людей, более 70 - раненыИз-за взрыва трубопровода в Мексике погибли 20 людей, более 70 - ранены
При взрыве газа в Тбилиси погибли трое человекПри взрыве газа в Тбилиси погибли трое человек
В Канаде из-за рецепта вареников обратились в полициюВ Канаде из-за рецепта вареников обратились в полицию
В начальной школе в Канаде 35 детей отравились угарным газомВ начальной школе в Канаде 35 детей отравились угарным газом
Последние новости
Подгружаем последние новости