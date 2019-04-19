В конкурсе короткометражных фильмов в Каннах участвует украинско-британский фильм

"Анна" рассказывает про женщину, живущую на востоке Украины.

Каннский кинофестиваль объявил участников конкурса короткометражных фильмов.

Как сообщает пресс-служба, в конкурсе заявлено 11 работ – 9 игровых, одна анимация и один документальный фильм.

Среди участников – фильм израильского режиссера Декеля Беренсона "Анна", снятый в украинско-израильско-британской ко-продукции. Это третий фильм Беренсона.

"Анна" снята полностью в Украине и на украинском языке. С украинской стороны продюсерами выступили Виталий Шереметьев и Ольга Безхмельницина.

Главная героиня, согласно синопсису, живет на востоке Украины и, услышав объявление по радио, едет на вечеринку с американцами, чтобы найти свою любовь. Ее играет Светлана Барандич, актриса театра и сериалов на телевидении. Кроме того, в фильме снялись Анастасия Вязовская, Лина Чернодуб и Эрик Р. Гилиет.

Конкурс короткометражных фильмов в этом году в Каннах судит жюри под председательством Клэр Дени.

Полный список участников конкурса можно посмотреть на сайте кинофестиваля.

Фото: Esse Production House

Напомним, вчера стало известно, что в конкурс "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля отобрали украинский фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Днепре на территории ресторана выловили 18 змейВ Днепре на территории ресторана выловили 18 змей
Трое подозреваемых в убийстве ювелира в Киеве арестованы без определения альтернативыТрое подозреваемых в убийстве ювелира в Киеве арестованы без определения альтернативы
В Люботине сгорела церковь УПЦ МПВ Люботине сгорела церковь УПЦ МП
Полиция Львова задержала мужчину-"бодимодификатора" по подозрению в убийстве тату-мастераПолиция Львова задержала мужчину-"бодимодификатора" по подозрению в убийстве тату-мастера
В Харьковской области умер 12-летний "зацепер", сорвавшийся с электричкиВ Харьковской области умер 12-летний "зацепер", сорвавшийся с электрички
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский фильм "Домашние игры" участвует в конкурсе кинофестиваля goEastУкраинский фильм "Домашние игры" участвует в конкурсе кинофестиваля goEast
Продюсеры фильма "Матрица" предлагали главную роль Сандре БуллокПродюсеры фильма "Матрица" предлагали главную роль Сандре Буллок
Вышел трейлер девятого фильма Тарантино "Однажды в Голливуде"Вышел трейлер девятого фильма Тарантино "Однажды в Голливуде"
Вышел тизер фильма о Лесе Украинке
В Чехии умер режиссер фильма "Три орешка для Золушки"В Чехии умер режиссер фильма "Три орешка для Золушки"
Британка выступила против номинации на “Оскар” фильма об убийстве её сынаБританка выступила против номинации на “Оскар” фильма об убийстве её сына
Украинский полнометражный мультфильм выйдет в прокат в КитаеУкраинский полнометражный мультфильм выйдет в прокат в Китае
Польско-украинский фильм "Гарет Джонс" участвует в основном конкурсе БерлиналеПольско-украинский фильм "Гарет Джонс" участвует в основном конкурсе Берлинале
В Центре Довженко покажут фильм "Свиньи всегда свиньи" с музыкой Альберта ЦукренкоВ Центре Довженко покажут фильм "Свиньи всегда свиньи" с музыкой Альберта Цукренко
"Холодная война" стала лучшим европейским фильмом года"Холодная война" стала лучшим европейским фильмом года
Последние новости
Подгружаем последние новости