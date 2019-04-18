В Николаеве будут судить троих полицейских, выбивавших признания у задержанного

Им предъявлены обвинения в пытках.

В Николаеве будут судить троих полицейских, выбивавших признания у задержанного
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Управление Государственного бюро расследований в Николаеве завершило досудебное расследование и передало в суд обвинительный акт в отношении троих полицейских, подозреваемых в пытках.

Об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Территориальным управлением ГБР завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении троих сотрудников полиции и гражданского лица по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 371, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины", - говорится в сообщении.

Установлено, что 22 февраля прошлого года трое полицейских по просьбе местного жителя, превышая служебные полномочия проникли в дом пострадавшего, заведомо незаконно его задержали и доставили в отделение, где применяли выбивали из него признание в краже.

Отмечается, что 17 апреля обвинительный акт был направлен для рассмотрения в Ленинский районный суд Николаева.

Поддержание государственного обвинения в этом производстве поручено прокуратуре Николаевской области.

Напомним, в августе 2018 года в Харьковской области отправили под суд двух полицейских, которые вывезли в лесополосу женщину, чтобы выбить у нее показания в краже телефона.


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