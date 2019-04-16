В Мадриде эвакуировали 57-этажный небоскреб из-за угроз взрыва

Неизвестные угрожали посольству Австралии.

В Мадриде эвакуировали 57-этажный небоскреб из-за угроз взрыва
Фото: wikimapia

Полиция Мадрида эвакуировала людей из небоскреба Торре Эспасио, после предполагаемой угрозы взрыва в посольстве Австралии, которое находится в этом здании. Об этом сообщает Thelocal.

Посольство Австралии в Твиттере заявило, что оно будет закрыто до конца дня.

Испанские офицеры по утилизации бомб TEDAX в настоящее время используют служебных собак и следуя протоколу, проверяют здание на наличие взрывоопасных предметов.

«Мы призываем всех, кто находится внутри здания или поблизости, следовать инструкциям сотрудников службы безопасности», - говорится в сообщении муниципальной полиции Мадрида в социальных сетях.

Отмечается, что помимо посольства Австралии, в здании находятся также представительства Великобритании, Канады и Нидерландов.

Торре Эспасио является одним из четырех небоскребов, составляющих бизнес-парк в северной части Мадрида, по совместительству это четвертое здание Испании по высоте, длиной в 235 метров.

Напомним, 14 апреля 2019 года в Днепре эвакуировали людей из аэропорта и двух ТЦ после сообщений о минировании. По данным областной полиции, из зданий ТРЦ и аэропорта было эвакуировано около 1 тыс. человек. Взрывоопасные предметы в зданиях обнаружены не были.


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