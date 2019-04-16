Полиция на выходных задержала в зоне отчуждения две группы "сталкеров"

Двух экстремалов обнаружили у КПП "Дитятки", группу из 8 человек - в заброшенном селе Черевач.

В чернобыльской зоне отчуждения полиция за прошедшие выходные обнаружила две группы "сталкеров", незаконно пробравшихся на закрытую территорию. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Во время патрулирования полицейские выявили и задержали 10 любителей "экстремального туризма" в районе КПП "Дитятки" и отселенного села Черевач.

Двое мужчин 22 и 23 лет проникли на территорию зоны отчуждения вблизи КПП, 8 сталкеров обнаружены полицией вблизи с.Черевач. Среди туристов-экстремалов оказались жители столицы, Одессы, Сум, Харькова и Черкасс.

В отношении данных граждан были составлены административные протоколы по ст.46-1 «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению» Кодекса Украины об административных нарушениях.

Туристам-экстремалам грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы дел направлены в суд для принятия решения.

Напомним, администрация зоны отчуждения проводит официальные экскурсия по Чернобыльской зоне и собственно станции, а также отселенным городам Припять и Чернобыль. Самостоятельное пребывание в зоне опасно для туристов, так как они могут получить большую дозу радиации при взаимодействии с предметами, растениями или грунтом, и могут вывезти зараженные объекты за пределы зоны, подвергая заражению других людей.