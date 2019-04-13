На желатиновом заводе в Лисичанске от взрыва рухнула фасадная стена, погибла работница

Открыто уголовное дело.

На Желатиновом заводе в Лисичанске произошел взрыв, погибла работница предприятия. Об этом сообщили в ГосЧС.

Взрыв привел к разрушению фасадной стены
Фото: lg.dsns.gov.ua
Взрыв привел к разрушению фасадной стены

 

"В цехе производства костного клея на ТВД "Лисичанский Желатиновый завод" произошел взрыв технологического оборудования, который привел к разрушению фасадной части здания", - говорится в сообщении.

Погибшую работницу нашли во время разбора завала.

На месте происшествия работает пять единиц специальной техники и 21 человек личного состава ГосЧС.

В Нацполиции Луганской области сообщили, что по факту взрыва открыто уголовное производство. Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, что повлекло гибель человека).

Отмечается, что расследование взяла на контроль прокуратура.

Причины взрыва будут установлены после проведения судебных экспертиз.

Фото: lg.dsns.gov.ua

 

Напомним, в январе в Каменском произошел взрыв на коксохимическом заводе. С ожогами госпитализированы пять человек.


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