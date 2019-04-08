В Харькове снова взорвали и ограбили банкомат
В результате происшествия никто из людей не пострадал.
В Харькове ночью неизвестные взорвали банкомат. В результате происшествия никто из людей не пострадал. Сумма нанесенных банковскому учреждению ущерба устанавливается.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Около 3:35 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Валдайской неустановленные лица повредили банкомат и завладели деньгами.
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа районной полиции и работники взрывотехнического управления. Эксперты установили, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства в виде заряда взрывчатого вещества, объединенного с взрывателем. Устройство было приведено в действие дистанционно с использованием велосипедного троса. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование", - говорится в сообщении.
Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса (кража). Санкция статьи - лишение свободы сроком от семи до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее, в феврале, в Харькове неизвестные взорвали два банкомата и забрали кассеты.
Отметим, что то не первое ограбление банкоматов на окраине или в пригороде Харькова с 2017 года. Так, 13 июня 2018 года был взорван банкомат Ощадбанка на Краснодарской улице. 3 апреля в Харькове взорвали банкомат Приватбанка, расположенный в магазине, и забрали из него деньги.
1 ноября 2018 года взорвали и обчистили банкомат, расположенные на лестничной площадке административного здания на Большой Панасовской улице.
Аналогичные преступления произошли 21 июля 2017 года в селе Покотиловка возле Харькова, 26 июня 2017 - в соседнем поселке Высокий, 21 ноября 2017 - в поселке Малая Даниловка.
Во всех случаях грабили банкоматы Приватбанка. Лишь 13 июня 2018 года был взорван банкомат Ощадбанка на Краснодарской улице.
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07.04.2019 19:28