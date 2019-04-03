Вышел трейлер к "Джокеру" с Хоакином Фениксом
Фильм расскажет предысторию соперника Бэтмена.
В сети опубликовали первый трейлер к фильму "Джокер" Тодда Филлипса, главную роль в котором играет Хоакин Феникс.
Фильм расскажет предысторию культового антигероя, одного из главных соперников Бэтмена – ключевого героя комиксов вселенной DC. Время действия – 1981 год, Готэм, а Джокера еще зовут Артур Флек.
Джокера в разное время на экранах воплощали Джек Николсон (в фильме Тима Бартона), Хит Леджер (посмертно получил "Оскар" за роль в "Темном рыцаре") и Джаред Лето (в "Отряде самоубийц").
Хоакин Феникс – трехкратный номинант на "Оскар" и обладатель кубка "Вольпи" за роль в "Мастере" Пола Томаса Андерсона.
В украинский прокат "Джокер" выйдет 4 октября.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
03.04.2019 16:49