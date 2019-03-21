В Ивано-Франковске задержали пьяного мужчину, который ходил по городу с ружьем

Задержанный заявил, что "Сайга" не его и он вообще не понимает, что происходит.

В Ивано-Франковске задержали пьяного мужчину, который ходил по городу с ружьем
Фото: facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice

В Ивано-Франковске патрульные полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения ходил по городу с оружием в руках, угрожая выстрелить.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Фейсбуке.

"20 марта около 23:00 на улице Галицкой прохожие стали очевидцами того, как неизвестный мужчина угрожал осуществить выстрелы. Заявитель сообщил об этом в полицию. И добавил, что в руках мужчина держит автомат. Экипажи патрульной полиции начали обследовать дворы. На патрульных вышел человек с предметом, похожим на автомат. Его предупредили о возможности применения огнестрельного оружия, после чего тот положил оружие на землю", - говорится в сообщении.

Задержанный 38-летний житель села Криховцы имел явные признаки алкогольного опьянения. Рядом на земле лежала Сайга-410К - самозарядное ружье, разработанное на базе автомата Калашникова. Разрешения на оружие у мужчины не было.

Фото: facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice

"Сначала он признался, что намеревался с кем-то поквитаться с помощью ружья, и затем изменил объяснения. Мол, "Сайга" не его и он вообще не понимает, что происходит. Для выяснения всех обстоятельств дела на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Проводится проверка", - сообщили в полиции.

Напомним, в январе в Кривом Роге для задержания пьяного дебошира с винтовкой полицейский применил оружие.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Мариуполе задержали мужчину, который три года присылал полицейским порноВ Мариуполе задержали мужчину, который три года присылал полицейским порно
В Одесской области от взрыва гранаты погиб мужчинаВ Одесской области от взрыва гранаты погиб мужчина
В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904
На Русановке в Киеве мужчина с мачете бросался на прохожихНа Русановке в Киеве мужчина с мачете бросался на прохожих
СБУ "накрыла" крупнейшую в истории Украины нарколабораторию психотроповСБУ "накрыла" крупнейшую в истории Украины нарколабораторию психотропов
Блок рекламы


Похожие новости
Суд Киева оштрафовал на 850 гривен мать подростка, который "травил" одноклассникаСуд Киева оштрафовал на 850 гривен мать подростка, который "травил" одноклассника
В Мариуполе задержали мужчину, который три года присылал полицейским порноВ Мариуполе задержали мужчину, который три года присылал полицейским порно
В Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбленияВ Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбления
В Киеве задержали торговцев мифической "красной ртутью"В Киеве задержали торговцев мифической "красной ртутью"
В Луцке задержали парней, нацепивших фаллоимитатор на автомобиль патрульныхВ Луцке задержали парней, нацепивших фаллоимитатор на автомобиль патрульных
В Киеве арестовали полицейского, который порезал ножом патрульногоВ Киеве арестовали полицейского, который порезал ножом патрульного
В Кривом Роге школьники спасли бездомного, который не мог выбраться из люкаВ Кривом Роге школьники спасли бездомного, который не мог выбраться из люка
На границе с Венгрией задержали еще одну партию героинаНа границе с Венгрией задержали еще одну партию героина
Группу из девяти наркоторговцев задержали на ЗакарпатьеГруппу из девяти наркоторговцев задержали на Закарпатье
В Днепре задержали общественного активиста за шантаж бизнесменаВ Днепре задержали общественного активиста за шантаж бизнесмена
Последние новости
Подгружаем последние новости