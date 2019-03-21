?Суд Киева оштрафовал на 850 гривен мать подростка, который "травил" одноклассника

На мать школьника, ударившего и оскорблявшего сверстника, составлен админпротокол по факту буллинга.

Суд Киева оштрафовал на 850 гривен мать подростка, который устроил травлю и бил одноклассника в школе.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"На мать школьника, ударившего и оскорблявшего сверстника, составлен админпротокол по факту буллинга. Женщина заплатит штраф - 850 гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к правоохранителям обратились родители школьника, которые рассказали, что одноклассник бьет их сына и нецензурно выражается в его адрес в присутствии других. Полицейские пообщались с учениками и администрацией школы, после чего составили административный протокол по ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В итоге суд назначил наказание матери несовершеннолетнего в виде штрафа.

Напомним, в начале марта суд впервые обвинил школьника в буллинге учителя.

Закон об ответственности за буллинг в школах вступил в силу 19 января 2019 года. Первое нарушение в течение года влечет за собой штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1 700 гривен), а повторное нарушение - от 100 до 200 минимумов (1 700-3 400 гривен).

Буллинг со стороны малолетнего или несовершеннолетнего влечет наложение штрафа на его родителей от 20 до 50 минимумов (340-850 гривен).

Сокрытие случаев буллинга сотрудником учреждения образования наказывается штрафом от 50 до 100 минимумов (850 - 1 700 гривен) или исправительными работами до 1 месяца с отчислениями до 20% заработка.

Впервые в истории Украины суд вынес решение по делу о буллинге 11 февраля.