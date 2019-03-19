В начальной школе Осло ученик с ножом и вилкой напал на учителя

Четверо сотрудников школы получили незначительные ранения.

В столице Норвегии Осло ученик младших классов в школе ранил ножом четырех педагогов. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел в новой начальной школе Brynseng на востоке города. По предварительным данным, младшеклассник схватил нож для резки хлеба и вилку из школьной столовой и напал на учителя.

"Медицинская помощь потребовалась четырем сотрудникам школы. На территории учебного заведения находятся полицейские патрули, проводится опрос свидетелей", - рассказали в полиции

Представитель полиции Арве Реттеруд уточнил, что педагоги получили лишь легкие ранения. Он добавил, что задержанный ребенок "очень юн", но не уточнил возраст или класс, в котором тот учится.

Местные издания цитируют СМС одной из учительниц, разосланное родителям, о том, что "ситуация спокойная, все подконтролем". Сообщается также, что другие дети были свидетелями нападения, однако не пострадали.

Напомним, вчера в нидерландском Утрехте мужчина открыл стрельбу по трамваю, убив троих пассажиров и ранив еще 7 человек. Полиция рассматривает вероятность теракта.