В Японии законодательно запретят физически наказывать детей

Соответствующие поправки предлагается внести в закон о жестоком обращении с несовершеннолетними.

В Японии законодательно запретят физически наказывать детей
Фото: hayeli.am

Правительство Японии одобрило законопроект, запрещающий физические наказания несовершеннолетних детей в качестве меры их воспитания.

Об этом сообщает The Japan Times.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон о жестоком обращении с детьми. Если парламент страны поддержит законопроект, то применять физическое насилие по отношению к детям запретят родителям, опекунам и соцработникам.

В феврале премьер-министр Японии Синдзо Абэ поручил в течение месяца разобраться со всеми случаями жестокого обращения с детьми после того, как в городе Тиба погибла 10-летняя девочка. Ребенок умер в январе после того, как его систематически избивали, лишали еды и держали на холоде. Сейчас отец девочки арестован.

В 2018 году в Японии, по данным полиции, жертвами жестокого обращения стали 1380 детей, из них 1095 подверглись физическому насилию, 226 - сексуальному.

Напомним, в 2017 году президент РоSSии Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Под "побоями" в законе подразумеваются действия, "причинившие физическую боль, но­ не повлекшие последствий". Летом 2016 года в РоSSии был принят закон, который перевел преступления по ряду статей в разряд административных правонарушений. Согласно документу, побои, нанесенные неблизким людям, были исключены из УК РФ, если это правонарушение совершено впервые. При этом аналогичные деяния в отношении родственников оставались уголовно наказуемыми.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Луцке задержали парней, нацепивших фаллоимитатор на автомобиль патрульныхВ Луцке задержали парней, нацепивших фаллоимитатор на автомобиль патрульных
Двух голливудских актрис уличили во взятках за поступление детей в престижные вузыДвух голливудских актрис уличили во взятках за поступление детей в престижные вузы
В Одесской области от взрыва гранаты погиб мужчинаВ Одесской области от взрыва гранаты погиб мужчина
В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904
На Русановке в Киеве мужчина с мачете бросался на прохожихНа Русановке в Киеве мужчина с мачете бросался на прохожих
Блок рекламы


Похожие новости
Родители детей, погибших в лагере "Виктория", просят Раду создать следственную комиссиюРодители детей, погибших в лагере "Виктория", просят Раду создать следственную комиссию
Двух голливудских актрис уличили во взятках за поступление детей в престижные вузыДвух голливудских актрис уличили во взятках за поступление детей в престижные вузы
В Николаеве дерево упало на маршрутку, госпитализированы двое детей и взрослыйВ Николаеве дерево упало на маршрутку, госпитализированы двое детей и взрослый
В конотопской школе из-за применения газового баллончика пострадали 6 детейВ конотопской школе из-за применения газового баллончика пострадали 6 детей
Полиция Киева разоблачила студию порнографии с участием детейПолиция Киева разоблачила студию порнографии с участием детей
В Винницкой области двое детей погибли из-за возгорания обогревателяВ Винницкой области двое детей погибли из-за возгорания обогревателя
Прокуратура требует поместить в психбольницу киевлянку, утопившую своих детей в озереПрокуратура требует поместить в психбольницу киевлянку, утопившую своих детей в озере
В Ровно родителям дали неделю на вакцинацию детей от кориВ Ровно родителям дали неделю на вакцинацию детей от кори
В Николаевской области женщина спасла двух детей, провалившихся под ледВ Николаевской области женщина спасла двух детей, провалившихся под лед
Школы в Луцке отстранили от учебы 1098 детей, непривитых от кориШколы в Луцке отстранили от учебы 1098 детей, непривитых от кори
Последние новости
Подгружаем последние новости