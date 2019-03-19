В Японии законодательно запретят физически наказывать детей

Правительство Японии одобрило законопроект, запрещающий физические наказания несовершеннолетних детей в качестве меры их воспитания.

Об этом сообщает The Japan Times.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон о жестоком обращении с детьми. Если парламент страны поддержит законопроект, то применять физическое насилие по отношению к детям запретят родителям, опекунам и соцработникам.

В феврале премьер-министр Японии Синдзо Абэ поручил в течение месяца разобраться со всеми случаями жестокого обращения с детьми после того, как в городе Тиба погибла 10-летняя девочка. Ребенок умер в январе после того, как его систематически избивали, лишали еды и держали на холоде. Сейчас отец девочки арестован.

В 2018 году в Японии, по данным полиции, жертвами жестокого обращения стали 1380 детей, из них 1095 подверглись физическому насилию, 226 - сексуальному.