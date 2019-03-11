В Черновицкой области из-за непогоды на трассу упали провода высоковольтной линии

Объехать этот участок дороги на границе с Румынией пока невозможно.

?В Черновицкой области из-за непогоды на трассу упали провода высоковольтной линии
?В Черновицкой области на трассу упали провода высоковольтной линии
Фото: ukrinform.ru

В Черновицкой области из-за сильного ветра на трассу вблизи пункта пропуска "Порубное" упали провода высоковольтной линии. Из-за этого движение по международной трассе перекрыли.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции области, передает "Укринформ".

"В селе Тереблече близ пункта пропуска "Порубное" оборваны высоковольтные линии. Они упали на проезжую часть, поэтому движение по международной трассе перекрыли", - рассказали правоохранители.

Объехать этот участок дороги на границе с Румынией пока невозможно.

Фото: ukrinform.ru

На месте происшествия работают аварийные службы.

Напомним, в понедельник, 11 марта, по всей Украине ожидается ухудшение погоды и сильные порывы ветра.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Виннице женщина отдала мошеннице 5 млн гривен "за снятие порчи"В Виннице женщина отдала мошеннице 5 млн гривен "за снятие порчи"
В Киеве воры ограбили квартиру и украли собаку
Секс-скандал в университете имени Тараса Шевченко закончился увольнениемСекс-скандал в университете имени Тараса Шевченко закончился увольнением
В Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончикаВ Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончика
Киевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской областиКиевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской области
Блок рекламы


Похожие новости
В Тернопольской области из-за сильного ветра упала водонапорная башняВ Тернопольской области из-за сильного ветра упала водонапорная башня
В Винницкой области из-за падения дерева погибла 29-летняя женщинаВ Винницкой области из-за падения дерева погибла 29-летняя женщина
Из-за непогоды в пяти областях Украины обесточены 47 населенных пунктовИз-за непогоды в пяти областях Украины обесточены 47 населенных пунктов
Десятки тысяч домов остались обесточенными из-за урагана в ПольшеДесятки тысяч домов остались обесточенными из-за урагана в Польше
Из-за мощного ветра в центре Львова сорвало крышу с жилого домаИз-за мощного ветра в центре Львова сорвало крышу с жилого дома
Из-за поножовщины возле ночного клуба в Одессе госпитализированы четыре человекаИз-за поножовщины возле ночного клуба в Одессе госпитализированы четыре человека
Киевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской областиКиевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской области
В Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончикаВ Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончика
В американском штате Алабама из-за торнадо погибли 23 человекаВ американском штате Алабама из-за торнадо погибли 23 человека
Из-за взрыва газового баллона во время ремонта водопровода погиб работник "Харьковводоканала"Из-за взрыва газового баллона во время ремонта водопровода погиб работник "Харьковводоканала"
Последние новости
Подгружаем последние новости