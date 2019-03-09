На границе с Венгрией задержали еще одну партию героина

Наркотики пытался перевезти гражданин Турции.

На границе с Венгрией задержали еще одну партию героина
На границе с Венгрией задержали еще одну партию героина
Фото: Oleh SlobodyanFacebook

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Лужанка" украинские пограничники задержали 35-летнего гражданина Турции, который в своей машине пытался провести свертки с героином. Об этом в Facebook сообщает помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Когда для оформления на выезд из Украины прибыл автомобиль "Рено" немецкой регистрации, учитывая анализ рисков и случай на румынской границе на прошлой неделе, пограничники Мукачевского отряда инициировали проведение углубленного осмотра транспортного средства. При осмотре в салоне автомобиля под задним сиденьем пограничники обнаружили тайник. Он был заполнен брикетами похожими по характерным признакам на упаковку тяжелых наркотиков", - рассказал Слободян.

Транспортное средство заблокировали, а иностранца задержали.

35-летнего гражданина Турции задержали
Фото: mukachevo.net
35-летнего гражданина Турции задержали

По данному факту открыли уголовное производство. Изъятый товар направили на экспертизу.

Как сообщает Mukachevo.net, в СБУ рассматривают существование канала наркотрафика из Турции в Европу через границу Украины на Закарпатье.

 

Напомним, 5 марта двое граждан Нидерландов через границу Украины в Румынию провезли 84 кг героина. Украинские пограничники наркотиков не заметили.


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